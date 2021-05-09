مجموعة جديدة من هواتف سامسونج الذكية.. إليك موعد طرحها

تدرس شركة سامسونج للإلكترونيات إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.. تعرف على الموديلات الجديدة وموعد طرحها
حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة، بحسب ما أفادت به مصادر اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن سامسونج، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس/آب القادم.
إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.
وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت تابلت التي يتم إصدارها في أغسطس/آب من كل عام.
وكانت سامسونج قد ألمحت في وقت سابق بأنها لن تطلق هاتفا جديدا من فئة جالاكسي نوت هذا العام.
ولم تؤكد الشركة أي معلومات تتعلق بالهواتف الذكية الجديدة.
وتمكنت شركة سامسونج الكورية من إزاحة منافستها الأمريكية أبل من صدارة الشركات المنتجة للهواتف الذكية.
وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونج استحوذت على 22% من المبيعات العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري 2021.
وبحسب بيانات كاناليس، فإن سامسونج شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول.
وقفزت أرباح الشركة الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة بنسبة 66% بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية جلاكسي إس 21.
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