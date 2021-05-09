بيتكوين ليست الوحيدة.. 4 عملات مشفرة تقود للثراء

حققت عملات رقمية غير بيتكوين، أداء صاعدا بشكل لافت منذ مطلع العام الجاري، لتتجول إلى قبلة المستثمرين في العملات الافتراضية عالميا.

وبينما كانت بيتكوين Bitcoin، حديث السوق في السنوات الأخيرة، يبحث مستثمرون عن عملات بديلة أرخص لكنها واعدة لإضافتها إلى محفظتهم الاستثمارية لتنويع مصادر التجارة في هذه العملات.

والعملة الافتراضية أو المشفرة، هي نقود افتراضية تأخذ شكل الرموز المميزة أو "العملات المعدنية" التي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات؛ لكنها تستخدم تقنية blockchain لتأمين المعاملات عبر الإنترنت عبر الأنظمة اللامركزية.

كانت العملة المشفرة واحدة من أكبر القصص المالية لهذا العام حتى الآن؛ ويبدو أن الأسعار ترتفع إلى مستويات باهظة وسط قبول مؤسسي قوي؛ في وقت يفكر المستثمرون بشكل متزايد في العملات المشفرة كفئة أصول بديلة.

ولكن، ما هي العملات التي سجلت طلبا مرتفعا خلال العام الجاري، ومستويات نمو منطقية، بعيدا عن الصعود الجنوني الذي يتبعه هبوط حاد في أسعارها؟

- إيثيريوم

يبلغ سعر وحدة إيثيريوم في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، نحو 3945 دولارا أمريكيا بإجمالي قيمة سوقية 457.5 مليار دولار أمريكي، وبإجمالي عملات متاحة للاستثمار عددها 115.798 مليون وحدة، بينما لا يتوفر سقف لعدد الوحدات.

- كاردانو

تعتبر إحدى أفضل العملات المشفرة أداءً في السوق؛ وبالنسبة للمبتدئين، توضح منصة الشركة الخاصة بالشركة كيفية قيام كاردانو ببناء نظام أساسي لاستيعاب الاستخدام في التعليم، وتجارة التجزئة، والتمويل، والرعاية الصحية.

حتى التعاملات الصباحية، الأحد، يبلغ سعر وحدة كاردانو 1.73 دولارا أمريكيا بينما تبلغ قيمتها السوقية عالميا 55.57 مليار دولار، ويبلغ عدد العملات المتداولة 31.94 مليار وحدة، من إجمالي 45 مليون وحدة متاحة للتداول.

- دوجكوين

الجمعة الماضية، عاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، للحديث عن العملات المشفرة على تويتر، لكنه طلب هذه المرة من المستثمرين توخي الحذر، قائلا: "العملات المشفرة واعدة، لكن استثمر بحذر!".

تغريدة ماسك يوم الجمعة، كانت مصحوبة بمقطع فيديو يجيب فيه على أسئلة سريعة أثناء توقيع التوقيعات؛ إذ سأل متابع ما إذا كانت الدوجي كوين العملة التالية في العالم حقا؛ ليرد ماسك: "يعتمد على إرادة الشعب".

وبينما يقترب دوجكوين Dogecoin بشكل متزايد من علامة 100 مليار دولار في القيمة السوقية، مع وجود تاريخ غير عادي للأسعار، قد تكون منطقة الفقاعة المحتملة مصدر قلق.

حتى التعاملات الصباحية اليوم، بلغت القيمة السوقية للدوري كوين 0.52 دولارا أمريكيا، بإجمالي قيمة سوقية 68.58 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد الوحدات المتداولة حاليا 129.5 مليار وحدة، ولا يتوفر سقف للوحدات المتاحة.

- بينانس كوين

تعتبر من العملات الافتراضية ذات الطلب المرتفع رغم ارتفاع سعرها قليلا، إذ يبلغ سعر الوحدة الواحدة 645 دولارا أمريكيا في التعاملات المبكرة اليوم، بإجمالي قيمة سوقية 99 مليار دولار، وعدد عملات متداولة حاليا 153.4 مليون وحدة من أصل 170.5 مليون وحدة مخصصة للتداول.