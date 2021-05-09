لاعب ومغني وامرأة.. "أنصار الدولية" بين الرشاوى والإرهاب

تدعي منظمات تدور في فلك الإخوان والسلفية المتطرفة جمع التبرعات من أجل الخير وإغاثة الناس، وباسم الله.

ووفق مجلة دير شبيجل الألمانية، فإن محاميا في دوسلدورف منح "أنصار الدولية" حسابا بنكيا لا يحمل اسم الجمعية، مؤخرا، مقابل حصوله على عمولة قدرها 200 ألف يورو من أموال التبرعات.

و"أنصار الدولية" منظمة تأسست عام ٢٠١٢ وتعمل تحت ستار العمل الخيري، وتجمع التبرعات في ألمانيا بدعوى إغاثة الأطفال في اليمن وسوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط، لكن التحقيقات الألمانية أثبتت أنها تمول تنظيمات إرهابية.

دير شبيجل أيضا قالت إن "أنصار الدولية" تعاقدت قبل عام مع شركة علاقات عامة متخصصة في إدارة الصورة في وقت الأزمة، من أجل تحسين صورة الجمعية في ألمانيا، ودفعت لها عشرات الآلاف من اليوروهات من أموال التبرعات أيضا.

داعش والغناء

ومن اللافت للنظر أن هناك شخصيات بارزة في إدارة ودعم "أنصار الدولية" لا يجمع بينها إلا الغناء، فمغني الراب المعروف فريد بانغ قام بالترويج لأنصار الدولية في عام 2014، واصفا رئيس الجمعية جويل قيصر في مقطع فيديو بأنه "صديقه المقرب".

وقيصر نفسه يأتي من أوساط غناء الراب في ألمانيا، إذا كان في أوائل القرن الأول من الألفية الثالثة، عضوا في فرقة "الراب" في دوسلدورف التي أنتجت ألبومات تحت عناوين "إن شاء الله"، و"ريبورتاج المهاجرين".

ونشر أحد أعضاء الفرقة في ذلك الوقت، ويدعى نبيل م.، عدة أغاني مع مغني الراب دينيس كوسبيرت، والأخير ترك الراب وانضم لـ"داعش" في سوريا، وقتل في معارك التنظيم في وقت لاحق.

ومن الغناء إلى كرة القدم، واللاعب التونسي المحترف أنيس بن حتيرة، الذي لعب لعدة فرق ألمانيا، لكنه بات فيما بعد الوجه الإعلاني لـ"أنصار الدولية"، كما أسس مؤسسة "أنيس بن حتيرة" التي تنشط في أوساط الجمعية وجرى حظرها في القرارات الصادرة قبل أيام.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة دي فيلت إن "إلقاء نظرة على سجل الجمعيات يظهر مدى تشابك منظمة بن حتيرة مع أنصار الدولية، وعند تسجيل منظمة بن حتيرة لأول مرة في السجلات الألمانية عام 2017، لم يرد اسم حتيرة فقط كمدير، ولكن أيضا شخص يدعى جويل نيكولاس جوزيلسوي أرايا".

وتابعت "بالنظر إلى اسم وتاريخ ميلاد وعنوان هذا الرجل، يتضح أنه هو نفسه جويل قيصر، رئيس أنصار الدولية، الذي اعتاد الظهور بأسماء عدة منها أيضا عبد الرحمن قيصر".

وتقول الخبيرة في شؤون التنظيمات الإرهابية سيغريد مارشال إن "الكشف عن جمعية أنصار الدولية وروابطها كان أمرا صعبا، لأن رئيس مجلس إدارتها يظهر بأسماء مختلفة".

ولا يتوقف الأمر عند التبرعات، فأنصار الدولية تملك شبكة تجارية تضم "متاجر وماركة ملابس تسمى أمة شوب"، و"متاجر مواد غذائية"، وشركة للرحلات السياحية تنظم رحلات حج وعمرة وتسمى "بلاك ستون". وتعد هذه الشركات عملاءها بتسليم الأرباح إلى الجمعية.

ووفق بعض التقارير الألمانية، فإن شهادة امرأة كانت أحد الأسباب في معرفة السلطات الألمانية بالأنشطة الحقيقية لأنصار الدولية، إذ شهدت سيدة ضد زوجها الذي يشغل منصبا قياديا في الجمعية بعد خلاف زوجي، وقالت للشرطة الألمانية إن زوجها منح 20 ألف يورو لجماعة إرهابية نيابة عن رئيس أنصار الدولية.