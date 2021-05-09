إسرائيل تغلق بحر غزة أمام الصيد حتى إشعار آخر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه "في ختام سلسلة من التقييمات الأمنية للأوضاع، تقرر إغلاق مسافة الصيد في قطاع غزة".
وأضاف في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية" قائلا: "سيدخل القرار حيز التنفيذ فورًا ليستمر العمل به حتى إشعار آخر".
وتابع: "يأتي هذا القرار في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية واستمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية".
ولفت البيان إلى أن حركة حماس تتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة وينطلق منه باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن حماس تتحمل تداعيات العنف الذي تتم ممارسته بحق المواطنين الإسرائيليين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقطت في منطقة مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات.
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