إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:، إنه "تم صد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاهنا واعتراض إحداهما".

وأضاف أدرعي، في بيان، أنه "أطلق من قطاع غزة قبل قليل قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية إحدهما"، دون أن يوضح ماذا حدث بالنسبة للصاروخ الثاني.

كما تم سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة أشكلون ومنطقة غلاف غزة.

وتشهد المنطقة الحدودية في قطاع غزة حالة من التوتر والتصعيد ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مع أهالي القدس,



وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفجر اليوم، أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، على موقع لحركة "حماس" ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة في وقت سابق.

وتزامن إطلاق القذيفة مع تجدد المواجهات خلال ساعات ليل السبت/ الأحد في أنحاء متفرقة بمدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

