أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، دون وقوع إصابات.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:، إنه "تم صد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاهنا واعتراض إحداهما".
وأضاف أدرعي، في بيان، أنه "أطلق من قطاع غزة قبل قليل قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية إحدهما"، دون أن يوضح ماذا حدث بالنسبة للصاروخ الثاني.
كما تم سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة أشكلون ومنطقة غلاف غزة.
وتشهد المنطقة الحدودية في قطاع غزة حالة من التوتر والتصعيد ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مع أهالي القدس,
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.
وفجر اليوم، أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، على موقع لحركة "حماس" ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة في وقت سابق.
وتزامن إطلاق القذيفة مع تجدد المواجهات خلال ساعات ليل السبت/ الأحد في أنحاء متفرقة بمدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة باتجاه إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.