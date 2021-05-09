قتيل و7 جرحى بإطلاق نار في مدينة فينيكس الأمريكية

لقى رجل حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرون في إطلاق نار داخل فندق بوسط مدينة فينيكس الأمريكية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما كانوا جميعا يحضرون حفلا داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماجي كوكس: "نعتقد أن هذا الحادث منعزل وليس عملا عشوائيا".

وأضافت "ما زلنا نستجوب شهودا.. كان هناك بالتأكيد أكثر من مطلق نار".

ولم يتضح نوع الحدث الذي يقام في الفندق الراقي الذي يقع بالقرب من مركز المؤتمرات بالمدينة.

وعلى وقع حوادث إطلاق النار داخل الولايات المتحدة،

أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي، الخميس الماضي، النار في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتّحدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة قبل أن تتمكّن معلّمة من تجريدها من السلاح.



وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.