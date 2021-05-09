محاكاة "شهر الحرب".. أكبر تدريبات إسرائيلية منذ 3 عقود

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء أكبر مناوراته العسكرية منذ ثلاثة عقود، بمحاكاة "شهر الحرب" بهدف التحضير للقتال في العديد من المناطق.

ووفقا لتقارير إعلامية، ستشمل التدريبات التي أطلق عليها اسم "عربات النار" وتستمر شهرا، تدريب الجنود وجنود الاحتياط من كل الوحدات وسيناريوهات قتال وطوارئ.



وجاء في بيان الجيش أن المناورات ستحاكي سيناريوهات مختلفة لأوضاع بالغة الخطورة من أجل تحسين استعداد القوات الإسرائيلية للحرب على عدة جبهات على "ساحة معركة ديناميكية ومتغيرة".

وتأتي التدريبات العسكرية وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وينظر إلى الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا بأنه قابل للاشتعال بوجه خاص في الوقت الراهن.

إرهاب إيران

ويهاجم سلاح الجو الإسرائيلي بانتظام أهدافا في سوريا في إطار الجهود لمنع إيران من توسيع نفوذها في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.

وقبل عدة أيام، حذر قائد مليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله إسرائيل من أعمال عدوانية.

واحتدم الصراع مع حركة حماس في قطاع غزة مرة أخرى مؤخرا، ووقعت هجمات على إسرائيليين في الضفة الغربية بالإضافة إلى مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إغلاق إسرائيل اليوم الأحد منطقة الصيد في قطاع غزة مرة أخرى.

وقالت الوحدة في بيان إن الإجراء سيسري على الفور وسيستمر حتى إشعار آخر.

ووفقا للبيان "جاء القرار في أعقاب إطلاق صواريخ واستمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق أمس الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي قاعدة عسكرية لحماس في قطاع غزة، ردا على شن هجوم صاروخي.