قال مسؤولون أمريكيون إن 7 أشخاص من بينهم المشتبه به قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو الأمريكية فجر الأحد.
ووقع الحادث عندما هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد حيث كانت صديقته موجودة داخل الحفل.
وقال البيان، الذي أصدرته الشرطة ومسؤولون بالمدينة الأمريكية، إنه "لدى وصولهم عثر رجال الشرطة على 6 قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه".
وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.
وفي وقت سابق الأحد، لقى رجل حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرون في إطلاق نار داخل فندق بوسط مدينة فينيكس الأمريكية.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما كانوا جميعا يحضرون حفلا داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحفل عيد ميلاد.. الرصاص ينهي حياة 7 أمريكيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.