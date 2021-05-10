بحفل عيد ميلاد.. الرصاص ينهي حياة 7 أمريكيين

قال مسؤولون أمريكيون إن 7 أشخاص من بينهم المشتبه به قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو الأمريكية فجر الأحد.

ووقع الحادث عندما هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد حيث كانت صديقته موجودة داخل الحفل.



وقال البيان، الذي أصدرته الشرطة ومسؤولون بالمدينة الأمريكية، إنه "لدى وصولهم عثر رجال الشرطة على 6 قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه".

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

وفي وقت سابق الأحد، لقى رجل حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرون في إطلاق نار داخل فندق بوسط مدينة فينيكس الأمريكية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما كانوا جميعا يحضرون حفلا داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.

