ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أطلقت شركة "إس واي إم" دراجتها النارية Maxsym 400 الجديدة، التي تمتاز بخطوط تصميمية جذابة مع كشاف ومصباح خلفي بتقنية LED. أعلنت شركة جينسيس عن إطلاق سيارتها الصالون G80 الفارهة، وكذلك السيارة المعتمدة عليها تقنيا GV80 والمخصصة للأراضي الوعرة. أعلنت شركة سكودا عن طرح الجيل الرابع من سيارتها Fabia الصغيرة خلال سبتمبر/أيلول القادم بسعر يبدأ من نحو 14 ألف يورو. سبق لعدد من السيارات أمريكية الصنع أن حظيت بقيمة استثنائية خلال بيعها عبر مزاد علني، بعد أن حققت مبالغ خيالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. غزوة سكودا فابيا والدراجة Maxsym 400 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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