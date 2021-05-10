البرهان يشيد بالدعم الإماراتي"الكبير" للسودان

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السياددي السوداني، الأحد، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده.

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع البرهان، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مصلحة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين.

ووفق بيان للمجلس السيادي السوداني، استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بقصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة فرص الاستثمار والمشروعات التي يمكن أن تستثمر فيها الإمارات بالسودان.





وخلال اللقاء أشاد البرهان بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه الإمارات للسودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية خاصة المساعدات الصحية لمجابهة فيروس كورونا كوفيد ١٩ والمجالات الأخرى.

كما أعرب عن أمله في أن تواصل الإمارات دورها الايجابي في دعم الشعب السوداني في المرحلة المقبلة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية للسودان مع الجارة إثيوبيا إلي جانب قضية سد النهضة.





وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس السيادة السوداني ضرورة استمرار التفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين من إشادة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده في المحافل الدولية وجهودها المستمرة لإنجاح الفترة الانتقالية، خلال استقباله السفير الإماراتي بالخرطوم.

زيارات ولقاءات ومباحثات متواصلة في وقت قصير بين البلدين تدل على قوة العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها.