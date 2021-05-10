واشنطن تعرب عن قلقها إزاء مواجهات القدس وطرد أسر فلسطينية

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد المواجهات في القدس، بجانب من مخاوفها من احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها.
وقال بيان للبيت الأبيض مساء الأحد، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي عبر لنظيره الإسرائيلي عن "قلقه العميق" إزاء "المواجهات العنيفة" في القدس.
وأضاف البيان، أن المحادثة بين جاك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، تضمنت "قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الطرد المحتمل لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح" .
وقال البيت الأبيض "اتفق الاثنان على أن الهجمات الصاروخية والبالونات الحارقة (التي تطلق) من غزة على إسرائيل غير مقبولة وينبغي التنديد بها".
وتجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، قبل أن تمتد إلى حيفا ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.
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