مواصفات مازدا CX-5.. وحش ياباني على الطريق

واصلت شركة "مازدا" اليابانية تطوير مواصفات وقدرات موديلها الجديد من طرازها" CX-5"، الذي تنافس به فولكسفاجن "تيجوان" و هوندا CR-V.

وكشفت شركة "مازدا" النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها " CX-5"، المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة "كومباكت كروس أوفر".

وأوضحت الشركة اليابانية، أن السيارة الجديدة تتوفر لها باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 150 إلى 194 حصان، كما يتوافر من السيارة نسخ الدفع الرباعي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية،تتميز المقصورة الداخلية للموديل الجديد بشاشة لمسية مركزية بقياسات تصل إلى 10.25 بوصة، مع خاصية دمج الهواتف الذكية عبر "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

ويتوفر للسيارة مجموعة من التجهيزات الإضافية مثل الراديو الرقمي، والكاميرا 360 درجة، ونظام الملاحة المطور.

وطرحت مازدا في 2021 أحدث نسخة من CX-5، ضمن فئات "كومباكت كروس أوفر"، تنافس بها فولكسفاجن "تيجوان" و "هوندا CR-V".

كان من أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2021 لطراز Mazda CX-5، التحديثات المضافة لنظامه التقني بتوفير شاشة معلومات بقياس أكبر يصل لـ10.3 بوصة.

تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، مع توفير تطبيق إلكتروني خاص للهواتف الذكية يمكن من خلال التحكم في أنظمة السيارة.