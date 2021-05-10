طريقة تشغيل "الصوت ثلاثي الأبعاد" في سماعات أبل

تمتاز سماعات الرأس أبل، " Airpods Pro" و"Airpods Max " بخاصية الصوت ثلاثي الأبعاد "3D-Audio "، مع الهاتف الذكي.

وعند تشغيل هذه الوظيفة فإن أصوات الأفلام، التي تدعم وظيفة "3D-Audio"، تصدح من الاتجاه الصحيح بالنسبة لرأس المستخدم.

وحسب هذه الخاصية، يقوم الهاتف الذكي آيفون، أو الحاسوب اللوحي آيباد، وسماعات الرأس " Airpods Pro" و"Airpods Max " باستعمال مستشعرات الموقع من أجل تحديد موقع الجهاز ورأس المستخدم بالنسبة لبعضهما البعض.

وحسب وكالة الأنباء الأللمانية، يمكن الوصول إلى الإعدادات الخاصة بوظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد "3D-Audio"، في قائمة البلوتوث في جهاز آبل المزود بنظام "آي أو إس".

ويجب على المستخدم النقر على علامة "i" بجانب سماعة الرأس الرأس " Airpods Pro" و"Airpods Max " المقترنة، وفي القائمة التالية يمكن تفعيل وظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى توافر عينة صوتية للمقارنة بين الصوت ثلاثي الأبعاد وصوت الاستريو المعتاد.

وإذا رغب المستخدم في معرفة ما إذا كان الفيلم يدعم وظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد على أجهزة أبل الجوالة، فإنه يجب فتح مركز التحكم والضغط لفترة طويلة نسبيا على مؤشر التحكم في شدة الصوت، وتوضح القائمة التالية ما إذا كانت هذه الوظيفة متاحة، بالإضافة إلى إمكانية التحكم فيها.

وتقتصر وظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد "3D-Audio"، حاليا على سماعات الرأس الرأس " Airpods Pro" و"Airpods Max "، وجميع هواتف أبل آيفون بدءا من الإصدار آيفون 7.

وبالنسبة للحاسوب اللوحي آيباد، فلابد من توافر جهاز آيباد برو، أو آيباد آير بدءا من الجيل الثالث، أو آيباد بدءا من الجيل السادس.

فيما يدعم الحاسوب اللوحي آيباد ميني هذه الوظيفة بدءا من الجيل الخامس.

ويجب أن تشتمل هذه الأجهزة على الإصدار 14 من نظام التشغيل "آي أو إس" على الأقل.