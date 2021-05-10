631 مليون درهم أرباح "أدنوك للتوزيع" الربع الأول من 2021

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا صافية بلغت 631 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 .

وذلك بنمو 57.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعة بتحسن الهوامش وتقلص النفقات التشغيلية.



في حين بلغت أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 817 مليون درهم بنمو 46.9 % وفقا للنتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.

وسجلت "أدنوك للتوزيع" أرباحا أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 740 مليون درهم خلال الربع الأول في حين بلغ إجمالي الربح 1.32 مليار درهم بنمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. فيما حافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر 835 مليون درهم بنمو 56.7%.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 57.9 % لتصل إلى 0.050 "درهم / للسهم" مقارنة بـ 0.032 "درهم / للسهم" في الفترة ذاتها من العام الماضي.

قطاع توزيع الوقود

كما سجل قطاع توزيع الوقود في الشركة أداء تشغيلياً قوياً، حيث ارتفع إجمالي أرباح مبيعات وقود التجزئة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بهوامش أعلى.

وقلصت "أدنوك للتوزيع" النفقات التشغيلية "باستثناء مصاريف الاستهلاك" بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ونجحت الشركة في تقليص النفقات التشغيلية على الرغم من توسعتها لشبكة محطات التجزئة، ويعود الفضل في تقليص النفقات التشغيلية إلى المبادرات التي اتخذتها الإدارة لتحسين النفقات التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وفي نهاية الربع الأول من العام الحالي حافظت شركة "أدنوك للتوزيع" على مركزها المالي القوي مع ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي. وبلغت سيولة الشركة 5.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2021، بما في ذلك 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

واستمرت "أدنوك للتوزيع" في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي بهدف تزويد العملاء والمجتمعات على الصعيدين المحلي والدولي بخدمات بيع وقود بالتجزئة قائمة على التقنيات الحديثة حيث افتتحت الشركة أربع محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات من ضمنها محطتان من طراز أدنوك "On-the-go"، التي تم تصميمها لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة للأحياء السكنية.

كما تعتزم الشركة تسريع وتيرة إنجازاتها والالتزام بخططها لافتتاح 70-80 محطة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنهاية هذا العام حيث يتوقع افتتاح 30-35 محطة جديدة في الدولة .

استراتيجية طموحة

وتماشيًا مع استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز المبيعات غير البترولية استثمرت "أدنوك للتوزيع" في توفير تجربة رقمية حديثة وعصرية لعملائها، حيث تم خلال الربع الأول تجديد ما مجموعه 14 من متاجر "واحة أدنوك".

وساهمت مثل هذه المبادرات التي تركز بشكل متزايد على العملاء في زيادة متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 2.2% كما في 31 مارس 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وإلى جانب نموها داخل دولة الإمارات، سرعت "أدنوك للتوزيع" من وتيرة توسعها على الصعيد الدولي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث أبرمت الشركة في عام 2020 و2021 ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما مجموعه 35 محطة خدمة ليصل إجمالي عدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة.

أداء مالي قوي

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: " حققنا إنجازاً هاماً خلال الربع الأول من عام 2021 من خلال تطعيم جميع موظفينا العاملين في الخطوط الأمامية، ونفتخر بالتزامهم الدائم بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك واصلت الشركة تعزيز النجاحات التي حققتها في عام 2020، وسجلت أداء مالياً قوياً الأمر الذي أتاح للشركة سيولة نقدية وافرة تمكنها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية سواء كانت في الأسواق الداخلية أو الخارجية".

وأضاف : " الشركة واصلت التركيز على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين خلال الربع الأول من عام 2021 .. ونلتزم باتباع سياسة شفافة وقوية لتوزيع الأرباح".

وشهد الربع الأول انضمام 27 شريكاً إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، وهو ما يعني حصول أعضاء البرنامج على المزيد من العروض والخصومات المقدمة من كبرى شركات الترفيه والتسلية في دولة الإمارات. وبنهاية الربع الأول من عام 2021، سجل برنامج "مكافآت أدنوك" أكثر من مليون مستخدم، وحقق إنجازًا كبيرًا بتجاوز إجمالي عدد المعاملات التي تمت باستخدام نقاط برنامج "مكافآت أدنوك" 12 مليون معاملة.

توزيعات أرباح

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 16 مارس 2021، وافق مساهمو "أدنوك للتوزيع" على توزيعات أرباح إجمالية للسنة المالية 2020 بما قيمته 2.57 مليار درهم "20.57 فلس للسهم" وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019.

ونتيجة للأداء القوي والنمو المتواصل للشركة، فقد تمكنت الشركة من وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021 و 2.57 مليار درهم بحد أدنى لعام 2022 "مقارنة بتوزيعات أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع عن العام 2022 كما في السياسة السابقة" وهو ما يوفر للمساهمين عائدات شفافة حتى أبريل 2023.

وتظل سياسة توزيعات الأرباح للسنوات القادمة كما هي دون تغيير بتوزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس السياسة الجديدة المعتمدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى الثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية في المستقبل. وعلى الرغم من الظروف التي تشهدها الأسواق حالياً، تظل "أدنوك للتوزيع" واثقة من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين.