الرئيس الأفغاني يستجيب لـ"هدنة العيد" ويدعو طالبان لإنهاء الحرب

تجاوب الرئيس الأفغاني أشرف غني مع إعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، مطالباً القوات الأمنية باحترام قرار الحركة.

وأعلن القصر الرئاسي، في بيان، أن الرئيس غني أمر قوات الأمن الأفغانية بـ"احترام وقف إطلاق النار" الذي أعلنته في وقت سابق طالبان.



وحث الرئيس الأفغاني حركة طالبان على الإعلان عن هدنة دائمة لطي صفحة الحرب.

وفجر الإثنين، أعلنت حركة طالبان الأفغانية، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.



وتواصل حركة طالبان هجماتها المكثفة ضد القوات الحكومية، حيث سيطرت على أحد الأحياء في إقليم بغلان، بعد قتال ضارٍ مع الجيش الأفغاني.

وتمكنت الحركة، التي كثفت هجماتها مؤخرا بعد إعلان واشنطن اعتزامها سحب جميع قواتها من البلاد، من قتل وأسر جنود في القوات الحكومية.

وتسيطر طالبان الآن على مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت؛ منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكمها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوّات الحكوميّة في ولايات عدّة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفّذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت الماضي، مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

يأتي هذا الإعلان من قبل طالبان والرئيس الأفغاني في الوقت الذي قالت فيه مصادر بالحكومة الأفغانية إن قائد الجيش الباكستاني زار أفغانستان الإثنين للقاء الرئيس أشرف غني، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في المنطقة مع تصاعد أعمال العنف بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، شريطة عدم الإفصاح عن هوياتها، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا سيلتقي مع غني وزعماء أفغان آخرين في كابول.