تعرف على أسعار شاشات سامسونج في مصر.. الأنواع والمواصفات

رغم أن أسعار شاشات سامسونج في مصر تعد الأعلى بين نظيراتها في السوق، فإن المميزات المتعددة لها، وضعتها في بؤرة اهتمام المستهلك.

وتختلف أسعار شاشات سامسونج في مصر، حسب المواصفات والتقنيات المتاحة بها.

وتتوفر شاشات سامسونج في مصر بأنواع مختلفة بينها (LED – LCD – OLED)، وأيضا تقنيات متنوعة (HD – FHD – HDR – 4k)، وتتحدد أسعار شاشات سامسونج في مصر، طبقا للتقنية والنوع.

وتثير قطع غيار شاشات سامسونج في مصر الحيرة بين العملاء، فهي متوفرة بكثرة، لكن أسعارها مرتفعة.

أسعار شاشات سامسونج في مصر

يبلغ سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع سمارت 32 بوصة LED HD نحو 4 آلاف و199 جنيها.

أما سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع سمارت 40 بوصة LED FHD نحو 6 آلاف و199 جنيها.

بينما يأتي سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع سمارت 50 بوصة LED، بدقة 4K UHD كريستال، نحو 8 آلاف و499 جنيها.

وسجل سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع سمارت 55 بوصة منحني LED بتقنية كريستال UHD ودقة 4K، نحو 10 آلاف و999 جنيها.

أما سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع سمارت 65 بوصة LED بتقنية كريستال UHD ودقة 4K، فسجلت نحو 13 ألفا و499 جنيها.

وجاء سعر شاشات سامسونج في مصر، من نوع سمارت 43 بوصة LED، بدقة 4K كريستال الترا HD، بنحو 7 آلاف و599 جنيها.

وبلغ سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع ذا فريم QLED سمارت 55 بوصة، دقة 55LS03TA - 4K UHD، نحو 15 ألفا و999 جنيها.

بينما سجل سعر شاشات سامسونج في مصر من نوع سمارت 43 بوصة LED بدقة FHD، نحو 6 آلاف و999 جنيها.

أما سعر شاشات سامسونج في مصر من النوع سمارت 65 بوصة LED، بدقة 4K UHD، منحنية فسجل نحو 13 ألفا و999 جنيها.

بينما بلغ سعر شاشات سامسونج في مصر من النوع LED سمارت 55 بوصة، دقة 4K UHD بتقنية الكريستال، نحو 10 آلاف و999 جنيها.



