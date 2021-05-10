إيثريوم تتربع على عرش مكاسب "سوق التشفير"

واصلت إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم مسيرة الصعود، وكسرت حاجز 4 آلاف دولار، لتسجل رقما قياسيا جديدا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية نجحت عملة إيثريوم، في الارتفاع بنسبة 7% ووصلت إلى 4145 دولارا.

ووفقا لموقع CoinGecko، سجل إجمالي القيمة السوقية لعملة إيثريوم اليوم الإثنين، نحو 476.3 مليار دولار، أي أقل من نصف القيمة السوقية لعملة بيتكوين البالغة 1.1 تريليون دولار.

وفي الأيام الأخيرة لا تفوت "إيثريوم" يوما قبل تحطيم مستويات جديدة.

وظهرت عملة إيثريوم للنور في عام 2013، عندما أسس فيتاليك بوتيرين المبرمج الروسي شبكة إيثريوم.



وفي الوقت الذي تواصل فيه إيثريوم رحلة الصعود، انخفضت بيتكوين بأكثر من 2% في أبريل/نيسان، بينما ارتفعت إيثريوم بأكثر من 40%.



وتكافح بيتكوين، للحفاظ على عرشها، بينما تنطلق "إيثريوم" بأقصى سرعة، فالعملة الأولى في العالم تواجه مقاومة عنيفة عند مستويات الـ60 ألف دولار.

وفي المقابل من كفاح العملة الرقمية الأولى "بيتكوين"، تأتي "إيثريوم" التي تسجل مستويات قياسية وأسعارا تاريخية هي الأعلى على الإطلاق.

تحطيم الأرقام

وفي ظل الاهتمام المتزايد بسوق العملات المشفرة، ارتفعت قيمة سوق التشفير بالكامل حاليا نحو 2.5 تريليون دولار.



وفي حين ينظر مؤيدو بيتكوين إليها بصفتها مخزنًا ذو قيمة شبيه بالذهب، تهدف إيثريوم إلى أن تكون البنية التحتية لنوع من الإنترنت اللامركزي الذي لا تسيطر عليه أي سلطات مركزية.



ووفقا لموقع (aitnews) شكل الإنترنت اللامركزي الأساس لاتجاه متزايد الانتشار في العملات المشفرة يُعرف باسم التمويل اللامركزي DeFi، الذي يهدف إلى إعادة إنشاء المنتجات المالية التقليدية باستخدام تقنية البلوك تشين.

وتستفيد إيثريوم أيضًا من ظهور الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وهي الأصول الرقمية المصممة لتمثيل ملكية العناصر الافتراضية الفريدة، حيث تعمل العديد من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال، مثل CryptoKitties و CryptoPunks، بالاعتماد على إيثريوم.

ومع ذلك، أدى هذا الازدهار في النشاط إلى ازدحام في الشبكة، وتخضع إيثريوم حاليًا لترقية طموحة تسمح، من الناحية النظرية، بأوقات معاملات أسرع وتقليل مقدار الطاقة المطلوبة لمعالجة المعاملات.

واجتذبت كل من بيتكوين وإيثريوم انتقادات من علماء البيئة حول تأثير تعدين العملات المشفرة في المناخ.