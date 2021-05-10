دون ضحايا.. هجوم إرهابي يستهدف سيارتين للشرطة بتونس

هاجم إرهابيون ،الإثنين، سيارتين تابعتين للشرطة بمدينة طبلبة التونسية الساحلية، فيما لم يسفر الهجوم عن ضحايا في صفوف عناصر الأمن.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية" إنه تم إيقاف 3 عناصر تورطت في الهجوم، مشيرة إلى أن العناصر تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت المصادر أنه عثر بحوزة الإرهابيين على خرائط ومتفجرات وأسلحة من نوع "كلاشنيكوف"، مشيرة إلى أن هذه العناصر كانت تستعد لمهاجمة مراكز أمنية بمناطق الساحل التونسي.

بدوره، قال المتحدث باسم الحرس التونسي العميد حسام الدين الجبالي في تصريحات رسمية، إنه تم القبض على هذه العناصر بعد ورود معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أن فتح تحقيق مع جميع المتهمين.

يشار إلى أن الداخلية التونسية أعلنت في تصريحات سابقة عن تفكيك خلايا إرهابية تنشط في البلاد وتهدف إلى ضرب مقرات سيادية بمختلف المحافظات.

وشهدت تونس منذ سنة 2011 ضربات إرهابية وصفها متابعون بالقاسية ، حيث أكدت مصادر عسكرية للعين الإخبارية أن إجمالي ضحايا الإرهاب من المؤسستين العسكرية والأمنية بلغ 400 ضحية منذ مطلع سنة 2012.



يعزو سياسيون معارضون تنامي وجود الخلايا الإرهابية إلى الخطاب التكفيري المحرض للكتلة الإخوانية بالبرلمان بشقيها حزب النهضة وائتلاف الكرامة.



وكانت عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر قد أكدت في تصريحات سابقة للعين الإخبارية أن إخوان تونس يحملون فكرًا إرهابيا يستقطب الشباب لخوض معارك ضد الدولة المدنية.