الأسد ينهي "الاستدعاء" بالجيش السوري

قررت سوريا وقف الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين بالجيش اعتباراً من الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من إجراء انتخابات على منصب الرئاسة في 26 مايو/ أيار الجاري.

وحسمت المحكمة الدستورية العليا بسوريا، الإثنين، قائمة المرشحين لخوض سباق الرئاسة، واعتمدت مرشحين إلى جانب الرئيس بشار الأسد.



وأقرت المحكمة المخولة بالنظر في توافر شروط الترشح في الطامحين لمنصب رئيس الجمهورية، 3 من المتقدمين، من أصل 51 مرشحا.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل.



وينفذ المرسوم، الذي أصدره الأسد وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة بحق الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى نهاية الشهر الجاري.

وكذلك الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى نهاية الشهر الجاري أيضا، وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف حتى نهاية الشهر الجاري.