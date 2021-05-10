أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 يخذل التوقعات الإيجابية

تراجعت أسعار الذهب في مصر، منتصف تعاملات الإثنين، بالرغم من صعود في سعر الأوقية عالميا، وتوقعات متفائلة بأن تصل إلى 1850 دولارا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

ومحليا، تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إن التضخم الأساسي تراجع إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، من 3.7% في مارس/آذار السابق له.

لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 منتصف تعاملات الإثنين، إلى 907.5 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 794 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680.5 جنيه.

سعر الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 529.25 جنيه، وهبط جرام الذهب عيار 12 إلى 453.75 جنيه.

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1839 دولارا، كما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6352 جنيها.

الذهب يصعد عالميا بدعم الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير/شباط الماضي عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1835 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة".

وأضاف أنه في ظل زخم الاتجاه الصعودي، 1850 دولار سيكون المستوى الهام المرتقب القادم للذهب.

أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الشهر الماضي البالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات.

ويتعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.