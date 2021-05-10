التحالف يعترض "مفخخة" أطلقها الحوثي تجاه مطار أبها السعودي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها الدولي السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنه في مساء الإثنين تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة.



وأشار أن إطلاق المفخخة كان لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.





ولفت إلى أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة مفخخة، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.