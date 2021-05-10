"مجلس الأمن" يخفق في الاتفاق بشأن القدس والأوضاع تشتعل

أخفق أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعهم العاجل الإثنين لبحث المواجهات في القدس في الاتفاق على بيان مشترك بشأن الأحداث.

وكشف دبلوماسيون أن الولايات رأت أنه من "غير المناسب" توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة.



وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها خلال اللقاء المغلق الذي عقد عن طريق الفيديو أنها "تعمل خلف الكواليس" لتهدئة الوضع و"ليست واثقة من أن إصدار إعلان في هذه المرحلة سيساعد".

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر أن المفاوضات ستستمر بشأن نص يُتوقع أن تخفَّف لهجته مقارنة بالوثيقة الأولية التي اقترحتها النرويج على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الذي دعته تونس للانعقاد.



وطالبت مسودة الإعلان التي اطلعت عليها "فرانس برس" وقُدمت بالاشتراك مع تونس والصين إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد التي تلحق بالفلسطينيين بما في ذلك في القدس الشرقية.

كما تضمنت الوثيقة إعراب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث خلفت المواجهات مئات الجرحى خلال اليوم.

وشددت على أهمية أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين.

واليوم، استشهد 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، شمال قطاع غزة، بعد قليل من رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 9 شهداء من بينهم 3 أطفال وعدد جرحى وصلوا إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي تطور لاحق، أكدت مصادر محلية أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بيت حانون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، البدء بهجمات على أهداف في قطاع غزة مستهلا بالإعلان عن قتل 3 نشطاء من حركة "حماس".

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي إن العملية قد تستمر عدة أيام.

وبدأ تحرك الجيش الإسرائيلي بعد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ألغى دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس احتفالات كانت قد انطلقت للتو لمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "بسبب إطلاق الصواريخ باتجاه القدس والمنطقة المحيطة بها تم الطلب من المنظمين وقف مسيرة رقصة الأعلام الآن وتفريق المشاركين بالحافلات".

وتم اخلاء الإسرائيليين من الشوارع في مدينة القدس.