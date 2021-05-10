التحالف: 369 صاروخا باليستيًا حوثيا أطلقوا باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن انتهاكات مليشيات الحوثي حتى اليوم بلغت 369 صاروخا باليستيًا و626 مسيرة مفخخة.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان مساء اليوم الإثنين، إن انتهاكات مليشيات الحوثي بلغت 68 زورقًا مفخخًا و204 ألغامًا بحرية.
وفي وقت سابق، كشف التحالف العربي اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها الدولي السعودي.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنه في مساء الإثنين تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة.
وأشار أن إطلاق المفخخة كان لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
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