دعوة أمريكية ألمانية أردنية لخفض التصعيد في القدس

دعت الولايات المتحدة وألمانيا والأردن، مساء اليوم الإثنين الفلسطينيين والإسرائيليين لتجنب سقوط مزيد من المدنيين، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل يجب أن تتوقف "على الفور" وحث الجانبين على اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف.

وأضاف بلينكن في تصريحات مقتضبة قبل اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وزارة الخارجية الأمريكية "أنا قلق للغاية بشأن الهجمات الصاروخية".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني تطلع بلاده لمحادثات مثمرة مع الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الحرجة في القدس.

وقال لا ينبغي انتهاك حقوق العائلات في حي الشيخ جراح ويجب احترام حرمة المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لها دوري قيادي في إحلال السلام الذي نطمح فيه.

وبدوره، حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من تصعيد الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد وقوع مصادمات عنيفة في القدس.

وفي أعقاب مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماس:" لا يسعنا إلا أن ندعو كل الأطراف إلى التهدئة في ظل هذا الوضع المتفجر بحق، مرحبا بقرار تقييد الوصول إلى الحرم القدسي من أجل تخفيف حدوث المزيد من الاستفزازات.

كان وزير خارجية لوكسمبورج، جان اسلبورن، أعرب في وقت سابق عن تأييده لإصدار رد فعل أوروبي أقوى وقال:" ثمة خوف من أن الإسرائيليين على وشك احتلال القدس الشرقية وطرد الفلسطينيين منها"، وطالب بوضع موضوع "إسرائيل - فلسطين" مرة أخرى على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين "عليهم التزام أيضًا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، البدء بهجمات على أهداف في قطاع غزة مستهلا بالإعلان عن قتل 3 نشطاء من حركة "حماس".

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي إن العملية قد تستمر عدة أيام.

وبدأ تحرك الجيش الإسرائيلي بعد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وألغى دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس احتفالات كانت انطلقت للتو لمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "بسبب إطلاق الصواريخ باتجاه القدس والمنطقة المحيطة بها تم الطلب من المنظمين وقف مسيرة رقصة الأعلام الآن وتفريق المشاركين بالحافلات".

وتم إخلاء الإسرائيليين من الشوارع في مدينة القدس.