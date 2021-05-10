التحالف يحبط هجوما بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف العربي إن تهديد مليشيا الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن انتهاكات مليشيات الحوثي حتى اليوم بلغت 369 صاروخا باليستيًا و626 مسيرة مفخخة.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن انتهاكات مليشيات الحوثي بلغت 68 زورقًا مفخخًا و204 ألغامًا بحرية.
وكان التحالف العربي اعترض وأسقط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها الدولي السعودي.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنه في مساء الإثنين تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة.
وأشار أن إطلاق المفخخة كان لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
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