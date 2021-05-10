فلسطين تلغي احتفالات عيد الفطر وتنكس الأعلام

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إلغاء الاحتفالات في عيد الفطر واقتصارها على الشعائر الدينية وتنكيس الأعلام جراء أحداث القدس.
كما دعت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "قرر إلغاء كافة الاحتفالات لمناسبة عيد الفطر، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط".
وأضافت أن الرئيس الفلسطيني "قرر تنكيس الأعلام حدادا على أرواح شهداء شعبنا الذين ارتقوا، مساء اليوم الاثنين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
وفي هذا الصدد فقد أعربت الرئاسة الفلسطينية عن: "إدانتها الشديدة للجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بحق أبناء شعبنا في غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات".
وحملت الرئاسة في بيان "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس".
وطالبت الرئاسة "المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح".
وبدوره فقد قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية".
واعتبر أبو ردينة إن "الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية".
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