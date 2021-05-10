وزير خارجية تركيا يصل السعودية لبحث العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه يزور السعودية لبحث العديد من "القضايا العامة التي تهم المنطقة".



وأضاف أن مباحثاته في المملكة ستشمل أيضاً العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم، بحسب تعبيره.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن زيارة تشاووش أوغلو إلى الرياض، ستستمر يومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحثا هاتفيا الأسبوع الماضي العلاقات بين البلدين.

وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بعد المباحثات، أن الزعيمين اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين بلديهما.



ومن جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

ودعا الملك سلمان الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.