إطلاق نحو 150 صاروخًا من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأن القبة الحديدية اعترضت العشرات منها.
وكانت فصائل فلسطينية أعلنت إطلاق رشقات صاروخية على عدة أهداف إسرائيلية في القدس وتل أبيب وعسقلان.
ونشر فصيل سرايا القدس التابع لـ"حركة الجهاد" الفلسطينية، مقطع فيديو لاستهداف عربة "جيب" إسرائيلية عسكرية، الاثنين.
وقال الفصيل الفلسطيني إن استهداف العربة العسكرية جاء ردا على الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين في الأقصى.
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