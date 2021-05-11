سقوط مقذوف حوثي على قرية سعودية.. ولا إصابات

أعلن الدفاع المدني السعودي بمنطقة جازان، الإثنين، سقوط مقذوف حوثي على منطقة جازان نتج عنه عدة أضرار مادية دون وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضافت:" بعد أن وصلت جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.



وقال التحالف العربي إن تهديد مليشيا الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.

وسبق ذلك الإثنين، أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انتهاكات مليشيات الحوثي حتى اليوم الإثنين بلغت 369 صاروخا باليستيًا و626 مسيرة مفخخة.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن انتهاكات مليشيات الحوثي بلغت 68 زورقًا مفخخًا و204 ألغامًا بحرية.