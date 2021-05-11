جراء أحداث القدس.. قتيل وجريح من عرب إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطن عربي وإصابة آخر في مدينة اللد بوسط إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": إنه "ورد بلاغ عن إصابتين برصاصتين في حالة وفاة ومتوسطة وتم إجلاؤهما من مدينة اللد إلى مستشفيي تل هشومير وعساف هاروفيه".

وأضافت: " تم تحديد وفاة الجريح في مستشفى أساف هاروفيه، بالإضافة إلى ذلك، وصل مصاب بجروح متوسطة بشكل مستقل إلى أساف هاروفيه".

وتابعت :" ظروف الواقعة قيد التحقيق".

ولكن مصادر محلية في مدينة اللد قالت إن القتيل هو موسى حسونه، يبغ من العمر 25 عاما.

وأشارت إلى أن إسرائيليين أطلقوا النار عل المواطنين العربيين خلال اشتباكات بين مواطنين عرب ويهود بالمدينة على إثر الأحداث في القدس.

وهذا أول عربي يقتل في مواجهات على خلفية أحداث القدس.

وكانت العديد من المدن والبلدات العربية في إسرائيل شهدت اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية على خلفية أحداث القدس.