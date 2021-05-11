إصابة 6 إسرائيليين إثر القصف الصاروخي على عسقلان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، إصابة 6 إسرائيليين إثر القصف الصاروخي على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل. وكانت كتائب القسام قالت صباح الثلاثاء، إنها وجهت رشقة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان، رداً على استهداف بناية سكنية غربي غزة.

ووفق مصادر محلية فلسطينية في غزة تحدثت لـ"دوت الخليج الإخبارية" ، يدور الحديث عن إطلاق 20 صاروخا دفعة واحدة تجاه عسقلان. ولوحت القسام بالتصعيد قائلة: "إذا كرر العدو استهداف المنازل المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً". كما أعلنت الكتائب أيضاً إطلاق رشقة صاروخية تجاه بلدة ياد مرخاي، وقبلها استهداف مفلاسيم بقذيفتي هاون من العيار الثقيل.

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