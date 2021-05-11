دوي صافرات الإنذار في كرم أبو سالم جنوبي غزة

دوت صافرات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في ظل استمرار التصعيد المتبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وكان مصدر فلسطيني أكد لـ"دوت الخليج الإخبارية" صباح الثلاثاء، وجود اتصالات لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل دون اتفاق حتى الآن.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن عدة جهات على رأسها الأمم المتحدة ومصر، تجري اتصالات حثيثة من أجل عودة حالة التهدئة، لكن بشكل فعلي لم يتم التوصل لتفاهمات محددة".
وذكر المصدر أن الفصائل الفلسطينية أبلغت أنها غير معنية بالتصعيد، لكنها أشارت إلى أن الأحداث جاءت في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.
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