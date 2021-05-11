شروط الحج لعام 2021.. اللقاح على رأس الضوابط السعودية

تعتزم المملكة العربية السعودية إقامة الحج لهذا العام وفقا لشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وستخضع شروط الحج لعام 2021 وفقا للتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية والتنظيمية، ووفقا للضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.



وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أن السعودية تعتزم إقامة شعيرة الحج لعام 2021 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

وسمحت السعودية العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالبلاد بأداء مناسك الحج، لكنها سمحت لاحقا بأداء العمرة للمقيمين والأجانب على مراحل. ووفقا لهشام سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، فإن نحو 17.5 مليون أدوا مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين.

شروط الحج 2021

وعن شروط الحج لعام 2021، قال هشام سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، إن الضوابط والمعايير الصحية والتنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية لحج هذا العام، سيعلن عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن الجهات الصحية تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونهاية شهر مارس/آذار الماضي، قالت تقارير إعلامية سعودية إن المملكة تعتزم اعتماد مجموعة من شروط الحج لعام 2021، تتضمن بشكل رئيسي تلقي الحجاج لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت التقارير أن شروط الحج 2021 ستصدر من قبل وزارة الصحة السعودية، وسيكون على رأسها ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

وتضمنت الضوابط حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في السعودية ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.

وأضافت التقارير أن شروط حج 2021 تضمنت إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للسعودية، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج، كما تضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 - 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وشددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.