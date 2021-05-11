أمير الكويت: ندعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جهود التوصل لحل للقضية الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن "بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي" على يد القوات الإسرائيلية للمصلين في المسجد الأقصى.

وطالب أمير الكويت إسرائيل بـ"بالتوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس الشريف".



وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة المتواصل لليوم الثاني، إلى 26 قتيلا و122 جريحا، فيما أطلقت الفصائل 300 صاروخ من القطاع، بحسب بيانات صادرة من الجانبين.



ويسجل هذا التصعيد في ظل مواجهات جارية منذ الأسبوع الماضي بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية.

ومنذ الجمعة، شهدت القدس الشرقية عموماً وباحات المسجد الأقصى خصوصاً، مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين تعتبر الأعنف منذ 2017.

ودارت أعنف الاشتباكات الإثنين، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 520 فلسطينياً بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط 9 جرحى على الأقلّ في صفوفها.