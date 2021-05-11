استقالة قيادية في حزب ميركل بعد وصفها إسرائيل بـ"الإرهاب"

استقالت أيتن إرديل، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، الثلاثاء، من منصبها، بعد وصف أفعال إسرائيل بـ"الإرهاب".
يأتي ذلك بعد أن حرّك منشور كتبته إرديل وينتقد إسرائيل، غضبا كبيرا في أوساط الحزب الذي سارع بالنأي بنفسه عن تصريحات القيادية البارزة.
وكتبت إرديل منشورا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، يتهم إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" إثر التصعيد الأخير في القدس، مضيفة "لا مبرر لهذا الإرهاب".
ووفق ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" في صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية، فإن السياسية البارزة تعرضت لانتقادات وضغوط كبيرة بعد نشر هذا البيان.
وصباح الثلاثاء، كتب فرع الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب أنجيلا ميركل) في برلين، ٣ تغريدات متتالية على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وقال في التغريدة الأولى المشفوعة بهاشتاج "إسرائيل"، و"نقف مع إسرائيل" وعلم الأخيرة، "الحزب يقف بقوة مع الناس في القدس، ويدين بأشد العبارات هجمات حماس الصاروخية".
وتابع "رأي عضو الهيئة العليا في برلين لا يمثل الحزب بأي شكل، وننأى بنفسنا بوضوح عنه وتحدثنا معها بالفعل"، مضيفا "العضوة استقالت على الفور من منصبها".
وفي التغريدة الثالثة، أكد الحزب رفضه أي أشكال لمعاداة السامية.
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