مقتل إسرائيليتين اثنتين في قصف صاروخي استهدف عسقلان

أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، مقتل إسرائيليتين اثنتين في قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.
وقال إيلي بين، رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية، للصحفيين، إن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة تسببت في مقتل امرأتين ببلدة عسقلان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 6 إسرائيليين إثر القصف الصاروخي على مدينة عسقلان.
وكانت كتائب القسام قالت، صباح الثلاثاء، إنها وجهت رشقة صاروخية كبيرة إلى مدينة عسقلان، رداً على استهداف بناية سكنية غربي غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت لاحق من اليوم أنه قصف 130 "هدفا عسكريا" في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.
وأفاد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات للصحفيين: "نحن في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر"، مضيفا "نحن مستعدون لتصعيد".
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