لبحث آخر التطورات.. عباس يتلقى رسالة من بايدن

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين.

وأمس الإثنين، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد المواجهات في القدس، بجانب من مخاوفها من احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي عبر لنظيره الإسرائيلي عن "قلقه العميق" إزاء "المواجهات العنيفة" في القدس.



ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.



ومن قطاع غزة، جاء الرد من الفصائل الفلسطينية التي أطلقت بالأمس، عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل مع انتهاء مهلة انسحاب الشرطة الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.