عقوبات أمريكية بحق 7 لبنانيين مرتبطين بحزب الله

أعلنت الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بمليشيا حزب الله.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، منظمة إرهابية، وفرضت عقوبات على عدد من أعضائه.
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان، أن العقوبات الأخيرة شملت إبراهيم علي ظاهر مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزافه في ظل وقت عصيب.
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