"الاستخدام المتناسب للقوة".. رسالة فرنسية إلى إسرائيل

دعت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إسرائيل إلى "الاستخدام المتناسب للقوة" في القدس الشرقية.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته لتكثيف الهجمات على قطاع غزة.

ولم تمر دقائق على تصريحات نتنياهو حتى تعرض قطاع غزة لعدد من الغارات الإسرائيلية.

وأمس الإثنين، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد المواجهات في القدس، بجانب من مخاوفها من احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها.



وقال بيان للبيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي عبر لنظيره الإسرائيلي عن "قلقه العميق" إزاء "المواجهات العنيفة" في القدس.

