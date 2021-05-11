91 غارة.. فلسطين ترصد الهجمات الإسرائيلية على غزة

كشفت تقارير فلسطينية، الثلاثاء، عن انتهاكات إسرائيلية باستهداف قطاع غزة؛ حيث وقع 91 اعتداءً وغارة.

وبحسب رئيس مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة سلامة معروف فإنه تم إطلاق ما يقرب من 120 صاروخا وقنبلة خلال تلك الغارات التي استهدفت مناطق مدنية.



وأضاف في مؤتمر صحفي: "منذ الأمس يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف المدنيين والمنازل والمرافق والمنشآت الاقتصادية والخدماتية والمدارس".

بدورها، أكدت مصادر محلية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن 35 غارة إسرائيلية جرى تنفيذها خلال النصف ساعة الماضية - حتى موعد نشر الخبر-، حيث تم استهداف منزل في حي الزيتون دون وقوع إصابات.

معروف اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه تعمد قصف المرافق الحيوية والخدماتية الأساسية مثل: محولات الكهرباء وأبار المياه وإمدادات الصرف الصحي وغيرها، مما جعل تلك الخدمات تتأثر، سيما مع توقف محطة تحلية المياه شمال قطاع غزة جراء قصف محيطها.



من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الثلاثاء، مقتل إسرائيليتين اثنتين في قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.

وقال إيلي بين، رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية، للصحفيين، إن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة تسببت في مقتل امرأتين ببلدة عسقلان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته لتكثيف الهجمات على قطاع غزة؛ ولم تمر دقائق على تصريحات نتنياهو حتى تعرض قطاع غزة لعدد من الغارات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن مجمل الاستهدافات الأخيرة شمالي غزة أكثر من 35 غارة، شملت منطقة التوام غربي بيت لاهيا ومنطقة الفالوجا وسط مخيم جباليا وشرقي جباليا

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، شهدت القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى مواجهات هي الأعنف منذ 2017، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن إصابة المئات من الفلسطينيين، وتسعة جرحى في الطرف الآخر.

