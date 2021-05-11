بعد الفحص.. "الطاقة الذرية" تؤكد رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ63%

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن انتهاك جديد لإيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فحص عينة أخذت من منشأة نطنز النووية في إيران أظهر أن مستوى تخصيب اليورانيوم وصل إلى 63%.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز النووية.
ومنشأة نطنز الواقعة وسط إيران بالقرب من مدينة تحمل نفس الاسم وتشتهر بكثرة مزارع نبات الزعفران، تعرف بكونها من أهم المنشآت النووية التي تعتمد عليها البلاد في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي.
والمنشأة النووية تضم 3 مبانٍ مقامة تحت باطن الأرض على مساحة نحو 100 ألف كم مربع، في حين ينشط بها ما لا يقل عن 16 ألف جهاز طرد مركزي بأنواع مختلفة بهدف تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يستخدم لتوليد الوقود بمحطات الطاقة النووية، وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لتصنيع أسلحة نووية.
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