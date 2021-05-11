واشنطن تتحدث عن خطوات "مشجعة" لوقف التصعيد في غزة

دعت واشنطن الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد الحاصل في غزة والقدس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تتحدث مع الشركاء الإسرائيليين والمسؤولين الفلسطينيين لوقف التصعيد.



وأضاف أن واشنطن رأت بعض الخطوات المشجعة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتزام الهدوء.

وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن قلقة للغاية من التصعيد بين إسرائيل ومن يطلقون الصواريخ من غزة.

وأشارت إلى أن الحياة الآمنة حق للفلسطينيين والإسرائيليين وعلى الطرفين تجنب استهداف المدنيين.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ شهور بعد قصف صاروخي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخا أصاب مبنى في ضاحية حولون بمدينة تل أبيب.

ودوت صافرات الإنذار في ذات الوقت في العديد من المدن في وسط إسرائيل بما فيها بني براك وريشون لتسيون ونتانيا والرملة.

وبث إسرائيليون على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لقذائف صاروخية في السماء بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار.

وتزامن دوي صافرات الإنذار مع إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق صواريخ على تل أبيب.

وقالت في بيان: "الآن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية".

وسبق أن قال متحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن 80 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في قضف أهداف في غزة في نفس الوقت.



وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: " 80 طائرة حربية إسرائيلية تضرب في هذه الأثناء عشرات راجمات الصواريخ التي استخدمتها حركة حماس لشن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية".

وأشار إلى أن التنظيمات الفلسطينية في غزة "أطلقت حتى الآن ما يقرب من 480 صاروخا على أراضينا حيث تم اعتراض حوالي 200 منها".

وأضاف جندلمان: "150 صاروخا أطلقتها حماس على إسرائيل سقطت داخل أراضي قطاع غزة حيث انفجرت وقتلت عددا من الفلسطينيين وأصابت آخرين بجروح".