رغم إعلان هدنة.. طالبان تسيطر على منطقة خارج كابول

أجبرت حركة طالبان، الثلاثاء، القوات الحكومية الأفغانية على التراجع بعد سيطرت مسلحين على منطقة رئيسية خارج العاصمة كابول في ولاية وردك الوسطى.

ويأتي هذا التطور رغم إعلان الحركة وقفا لإطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الفطر المبارك وتجاوبت معها السلطات الأفغانية.



وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن القوات قامت "بانسحاب تكتيكي" من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان.

وأشار ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان على "تويتر" إلى أن الحركة قتلت وأسرت بعضا من أفراد قوات الأمن بعد السيطرة على المنطقة، مضيفا أنها صادرت أيضا كميات كبيرة من الذخيرة، فيما لم تعلق الحكومة الأفغانية على سقوط ضحايا من قوات الأمن.

وتجاوب الرئيس الأفغاني أشرف غني مع إعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، مطالباً القوات الأمنية باحترام قرار الحركة.

وأعلن القصر الرئاسي، في بيان الإثنين، أن الرئيس غني أمر قوات الأمن الأفغانية بـ"احترام وقف إطلاق النار" الذي أعلنته في وقت سابق طالبان.

وحث الرئيس الأفغاني حركة طالبان على الإعلان عن هدنة دائمة لطي صفحة الحرب.

وفجر الإثنين، أعلنت حركة طالبان الأفغانية، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

وتواصل حركة طالبان هجماتها المكثفة ضد القوات الحكومية، حيث سيطرت على أحد الأحياء في إقليم بغلان، بعد قتال ضارٍ مع الجيش الأفغاني.

وتمكنت الحركة، التي كثفت هجماتها مؤخرا بعد إعلان واشنطن اعتزامها سحب جميع قواتها من البلاد، من قتل وأسر جنود في القوات الحكومية.

وتسيطر طالبان الآن على مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت؛ منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكمها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوّات الحكوميّة في ولايات عدّة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفّذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت الماضي، مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

يأتي هذا الإعلان من قبل طالبان والرئيس الأفغاني في الوقت الذي قالت فيه مصادر بالحكومة الأفغانية إن قائد الجيش الباكستاني زار أفغانستان الإثنين للقاء الرئيس أشرف غني، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في المنطقة مع تصاعد أعمال العنف بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، شريطة عدم الإفصاح عن هوياتها، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا سيلتقي مع غني وزعماء أفغان آخرين في كابول.