بايدن يرشح عمدة سابق لشيكاغو سفيراً باليابان

أعلن مصدران أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقر على ترشيح عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل سفيراً لواشنطن لدى اليابان.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إيمانويل، 61 عامًا، كان عضوا في مجلس النواب عن ولاية شيكاغو من 2003 إلى 2009.



كما شغل منصب رئيس التجمع الديمقراطي ورئيس لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية، قبل أن يغادر الكونجرس ليصبح أول رئيس لطاقم العاملين بالبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هي أول وسيلة إعلامية ذكرت أن بايدن اختار إيمانويل للمنصب.

ولم يعلن البيت الأبيض علنًا عن أسماء المرشحين لتولي سفارة البلاد في اليابان أو الصين، حيث أعاد بايدن تقييم الوجود الأمريكي في آسيا بعد سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت بلومبرج إلى أن نائب وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز من بين الخيارات الأولى لقيادة السفارة الأمريكية في بكين.