موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. قصر رولز رويس ومرسيدس تكشف عنEQT

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طرحت شركة رولز رويس للسيارات الفارهة، النسخة الأحدث من طرازها الفخم Wraith، الذي وصف بـ"قصر يسير على أربع إطارات".

أزاحت مرسيدس الستار رسميا عن أحدث طراز تطرحه بقوة كهربائية بالكامل ضمن فئة MINI VAN، باسم EQT.

شهد عام 2021 الجاري طرح مجموعة وصفت بأنها أسرع الدراجات النارية لقوتها الخارقة، كما حققت مبيعات هائلة حول العالم.

تسعى ماركة بورش الألمانية لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح النسخة الأولى من طرازها الرياضي القوي "بوكستر".

تسعى "بنتلي" البريطانية لتعزيز أسطولها لعام 2022 بمجموعة من الموديلات المتميزة على مستوى قوة المحرك والكفاءة التقنية.

باتت السيارة الكهربائية مطلبا للعديد من العملاء في مصر، وهو ما دفع الحكومة المصرية لتسهيل شروط استيرادها.

تستعد ماركة فولكسفاجن لطرح نسخة تحديث منتصف جيل جديد من طرازها الصغير بولو GTI عالي الأداء.

كشفت الصفحة الرسمية لشركة تسلا على موقع تويتر، عن أول ظهور لشاحنتها المنتظرة "سايبر ترك" بشوارع مدينة نيويورك.