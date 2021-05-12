قصف غزة.. 37 قتيلاً ورشقات صاروخية على بئر السبع وتل أبيب

انتشلت الطواقم الطبية بغزة جثتين، فجر اليوم الأربعاء، من تحت أنقاض شقة قصفتها الطائرات الإسرائيلية بالقطاع.

وذكرت مصادر محلية أن القتيلين عضوان في الذراع المسلح لحركة حماس، كما أصيب 14 فلسطينيا على الأقل بجروح جراء غارتين على شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقال مصدر محلي لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الطائرات الإسرائيلية دمرت بثلاثة صواريخ منزلين لناشطين من الذراع المسلح لحماس في خانيونس، ونتيجة القصف أصيب 4 مواطنين من سكان المنازل المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن المنازل المستهدفة لم يكن يتواجد بها أحد.



وفي وقت سابق، ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة فلسطينيين هم سيدة وطفلان، قتلوا فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بتل الهوى جنوب غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية الأحداث إلى 37 مواطنا منهم 12 طفلا و3 نساء إلى جانب إصابة أكثر من 233 آخرين.

ودمرت إسرائيل برج الجوهرة الذي يضم مكاتب للعديد من وسائل الإعلام المحلية.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية البرج بعدة صواريخ وسوته بالأرض.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "ضرب مبنى متعدد الطوابق استخدمته منظمة حماس كمركز استخبارات ولواء غزة التابعة لحماس"، في إشارة إلى البرج المستهدف.

كما أعلن مقتل قياديين بارزين في "حماس" خلال قصف جوي على قطاع غزة، وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن القيادين هما حسن القهوجي، ووائل عيسى.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام أنها وجهت ضربتين صاروخيتين بـ 210 صواريخ تجاه بئر السبع وتل أبيب ومطار بن غوريون ردا على استهداف الأبراج السكنية بغزة.



وقالت: إن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 ، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90.

وذكرت أنها استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل وأنها عاودت قصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان ب20 صاروخاً من طراز Q20 والذي تشتعل فيه النيران منذ أمس بفعل القصف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً سقط على منطقة اللد وأدى لمقتل شخص وطفلته إلى جانب أضرار في المكان، ووفق مصادر عربية، فإن القتيلين هم من العرب الذين يسكنون في المدينة.

وفي الضفة الغربية، قتل شاب وأصيب 2 في مواجهات مع الاحتلال في الخليل جنوب الضفة.

والليلة الماضية أعلنت جمعية الهلال الأحمر أنها تعاملت مع 245 إصابة أغلبها بالغاز خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية.