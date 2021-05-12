تجدد المواجهات بالأقصى.. وغارات إسرائيلية على "داخلية غزة"

تجددت المواجهات، فجر الأربعاء، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، فيما شنت تل أبيب غارات على عدة مواقع في غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد فجر اليوم، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والمسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وهو ما قابله الشباب برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة.



وتوسعت المواجهات لاحقا إلى عدد من المناطقة القريبة من المسجد الأقصى مثل باب الساهرة وباب العامود وكلاهما بابان للبلدة القديمة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة فلسطينيين هم سيدة وطفلان، قتلوا فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بتل الهوى جنوب غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية الأحداث إلى 37 مواطنا منهم 12 طفلا و3 نساء إلى جانب إصابة أكثر من 233 آخرين.





ودمرت إسرائيل برج الجوهرة الذي يضم مكاتب للعديد من وسائل الإعلام المحلية.

ومن جانبها، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مواقع وزارة الداخلية في غزة، بحسب "شهود عيان".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريحات صحفية: إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة.





وأشار إلى استهداف مدينة عرفات للشرطة، مقر قيادة شرطة غزة، ومواقع أخرى جنوبي مدينة غزة.



وأفاد مصدر محلي أن أكثر من 40 غارة شنتها الطائرات على مدينة غزة في أقل من نصف ساعة، تعتبر الأعنف، حيث شوهدت سحب الدخان وكتل النيران تتصاعد وسط المباني السكنية.

وفي خانيونس، ذكرت مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية شنت 20 غارة على وسط المدينة، مستهدفة مقرات للشرطة والمقاومة وأعادت قصف منزلين قصفتهما فجرا.