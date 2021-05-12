"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية، مكررة دعمها للفلسطينيين وسط اشتداد حدة التصعيد العسكري.

وقالت المنظمة، في بيان إثر اجتماع طارئ إنها "تدين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".



كما أدانت "مواصلة إسرائيل لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من أرضهم".

وحملت المنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، بما فيها إرهاب وبطش المستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وما سينتج عنه من تطورات وتداعيات خطيرة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في القدس، وتوفير الحماية الدولية له، ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم، وفرض عقوبات على إسرائيل.

وجاء بيان منظمة التعاون الإسلامي في أعقاب تعبير السعودية عن "إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية، لحرمة المسجد الأقصى الشريف".

ويأتي ذلك فيما شنت الطائرات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، عشرات الغارات على مدينتي غزة وخانيونس، في قصف وصف بالأعنف منذ بدء جولة التصعيد الحالية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم: إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة.

وأشار إلى استهداف مدينة عرفات للشرطة، مقر قيادة شرطة غزة، ومواقع أخرى جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن أكثر من 40 غارة شنتها الطائرات على مدينة غزة في أقل من نصف ساعة وشوهدت سحب الدخان وكتل النيران تتصاعد وسط المباني السكنية.

وفي خانيونس، ذكرت مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية شنت 20 غارة على وسط المدينة، مستهدفة مقرات للشرطة والمقاومة وأعادت قصف منزلين قصفتهما فجرا.