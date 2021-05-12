جدول مواعيد رحلات "مصر للطيران" اليوم الأربعاء 12 مايو 2021.. وقفة عيد الفطر

تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، نحو 50 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 26 رحلة دولية، و19 رحلة داخلية، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 4622 راكبا.



وجهات الرحلات

تنطلق 26 رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، أمستردام، باريس، موسكو، أبوظبي، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الشارقة، مسقط، أديس أبابا).

فيما تتوجه 19 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان).

قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus"، على أسعار رحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

كما أعلنت مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو/ تموز 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم.

كما أكدت الشركة مؤخرا وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، على خلفية تعليق السلطات المغربية السفر إلى عدة دول، منها مصر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

شروط مصرية

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل " PCR" المقدر قيمة إجرائه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها على تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور وصولهم المطار.