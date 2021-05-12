تكبيرات عيد الفطر.. "بهجة وعبادة"

تحتفل أغلب الدول العربية والإسلامية، الخميس، بعيد الفطر المبارك للعام 2021, وسط إجراءات احترازية متعددة للوقاية من فيروس كورونا.

وجراء تفشي الوباء العالمي، سيضطر العديد من المسلمين من أداء صلاة عيد الفطر في منازلهم حماية لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

وكما هو معهود ففي ختام شهر رمضان شرع الله لعباده أن يكبروه، فقال تعالى: (وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) "تكبروا الله" أي: تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير، فيقول المسلم : الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.. والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد.

تكبيرات العيد كاملة

وتكبيرات العيد هي عبارات تقال بعد صلاة العيد ليعلن على وقعها بدء الساعات الأولى لهذا اليوم المبارك، ولتلك التكبيرات وقع خاص في نفس كل مسلم على اختلاف عمره وبلده، فهي من الطقوس المحفورة في عمق ذاكرة الطفولة، تلك اللحظات التي ينتظر فيها الأطفال التكبيرات ليستعدوا لفرحة العيد والعيدية.

ومن صيغ تكبيرات العيد: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلّا إيّاه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيّدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيّدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرّية سيّدنا محمد وسلّم تسليما كثيرا".

ثم يكرر الإمام مع الصحب الكريم في المسجد التكبيرات حتّى انقضاء الوقت المحدد، وهي تكرر بعد كل صلاة خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.